Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fassino | Portata via da un male inesorabile

Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e senatrice del PD, è deceduta all'età di 76 anni. Figura di rilievo nel mondo sindacale e politico, Fedeli ha lasciato un segno nel panorama italiano. La notizia è stata confermata con rammarico da molte personalità, tra cui Piero Fassino, che ha commentato il suo passaggio come risultato di un male inesorabile.

È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. La Fedeli era nata a Treviglio nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Portata via da un male inesorabile» Leggi anche: Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni Leggi anche: Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora quando??; Pd | è morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista; Valeria Fedeli morta a 76 anni | è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni. Lutto nel mondo della politica: è morta Valeria Fedeli - Politica e sindacalista, è stata vicepresidente del Senato ed ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni. notizie.it

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione e sindacalista - Senatrice del Partito Democratico, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato con funzioni vicarie per poi essere nominata ministra dell'istruzione, dell ... msn.com

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo ... iltempo.it

Valeria Fedeli facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.