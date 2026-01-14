Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fassino | Aveva un male inesorabile Il cordoglio di Meloni e Valditara
È scomparsa all’età di 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, senatrice e figura di rilievo nel panorama politico italiano. La sua carriera si è caratterizzata per impegno sindacale e nel servizio pubblico. La notizia ha suscitato cordoglio tra esponenti politici e colleghi, che ne hanno ricordato il contributo al settore dell’istruzione e alla vita pubblica del paese.
È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. La Fedeli era nata a Treviglio nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Portata via da un male inesorabile»
Leggi anche: Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni
Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora quando??; Pd | è morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista; Valeria Fedeli morta a 76 anni | è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni.
È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni - È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni ... affaritaliani.it
È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione - È morta mercoledì mattina a Roma, all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione. lettera43.it
È morta Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: “Una donna coraggiosa” - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni nel 2016, senatrice del Pd ed ex sindacalista ... dire.it
Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio. x.com
È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarich facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.