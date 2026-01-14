Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fassino | Aveva un male inesorabile Il cordoglio di Meloni e Valditara

È scomparsa all’età di 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, senatrice e figura di rilievo nel panorama politico italiano. La sua carriera si è caratterizzata per impegno sindacale e nel servizio pubblico. La notizia ha suscitato cordoglio tra esponenti politici e colleghi, che ne hanno ricordato il contributo al settore dell’istruzione e alla vita pubblica del paese.

