Valentino ha annunciato la nomina di Esther Hörmann come nuova CEO per l’Europa. Con quasi vent’anni di esperienza nel settore del lusso e della moda, Hörmann si unisce all’azienda per guidarne le strategie nel mercato europeo. La sua carriera internazionale e il expertise nel settore rappresentano un passo importante per il brand nel consolidare la propria presenza in Europa.

Valentino ha annunciato la nomina di Esther Hörmann come nuova Chief Executive Officer per l’Europa. Hörmann assume l’incarico dopo una carriera internazionale di quasi due decenni legata ad alcune delle principali aziende del settore del lusso e della moda. Arriva da Rimowa, dove è stata prima Managing Director EMEA e poi Chief Commercial Officer, in un periodo di forte consolidamento globale del marchio. In precedenza è stata per quattro anni direttrice di Prada Iberia e prima ancora Head of Southern Europe & Middle East per Loewe. Nel suo curriculum anche un periodo in Pronovias, dove ha ricoperto ruoli chiave come Global Retail Director e Global Franchise Manager, e in Mango. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Valentino, Esther Hörmann nuova ceo per l’Europa

