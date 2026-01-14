Valentina Ferragni la sorella silenziosa che non l' ha mai lasciata sola

Valentina Ferragni, conosciuta come la sorella discreta e presente nel percorso di Chiara Ferragni, si distingue per la sua presenza silenziosa ma costante. Con l’assoluzione di Chiara nel caso Pandoro Gate, il suo ruolo emerge come un esempio di sostegno autentico, senza apparire sui media o in dichiarazioni pubbliche. La sua presenza rappresenta un legame profondo, lontano da clamori e polemiche, evidenziando l’importanza di un supporto sincero e discreto.

Nel momento in cui arriva l’ assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Pandoro gate, il primo segnale pubblico non è una dichiarazione ufficiale né un post studiato. È un cuoricino rosso, condiviso nelle storie Instagram. A pubblicarlo è Valentina Ferragni, la più giovane delle tre sorelle, quella che da sempre sceglie i gesti piccoli ma costanti per stare vicina alla sorella, soprattutto quando il rumore intorno diventa assordante. Valentina non è mai stata la voce più forte della famiglia, ma è spesso stata la presenza più stabile. In questi mesi complessi, segnati da polemiche, processi mediatici e un’esposizione difficile da reggere, è rimasta accanto a Chiara con una discrezione quasi ostinata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

