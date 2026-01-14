Valentin Carboni si unisce al Racing Avellaneda, confermando il trasferimento ufficiale. Secondo alcune fonti, il consiglio di Lautaro Martinez avrebbe influenzato la decisione del giovane calciatore. Questa operazione rappresenta un passo importante nella carriera di Carboni, che prosegue il suo percorso in un club di rilievo in Argentina. Restano da chiarire i dettagli e le modalità del trasferimento, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Valentin Carboni è ufficialmente un nuovo calciatore del Racing Avellaneda: c’è il retroscena sul consiglio di Lautaro Martinez. Il talento di proprietà dell’Inter, Valentín Carboni, ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura in Argentina con la maglia del Racing Club di Avellaneda. Dopo l’esperienza in prestito al Genoa, il classe 2005 ha scelto di tornare in patria per ritrovare continuità e quella libertà di espressione che sentiva mancargli in Europa. Il ruolo di Lautaro Martínez nella scelta. Dietro la decisione di vestire la maglia dell’Academia c’è anche lo zampino del capitano nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Valentin Carboni riparte dal Racing Avellaneda: spunta il consiglio di Lautaro Martinez. Il retroscena

Leggi anche: Ufficiale – Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda

Leggi anche: Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Valentin Carboni lascia il Genoa e la Serie A, nuovo prestito dall'Inter: l'argentino riparte col Racing di Diego Milito; Inter, ufficiale Carboni al Racing: la formula e le prime parole; Valentin Carboni ufficializzato al Racing Club: il talento dell'Inter riparte dall'Argentina; Valentin Carboni riparte dal Racing: Sono stato entusiasta dal primo momento.

Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale - L'attaccante argentino classe 2005, infatti, dopo sei mesi fallimentari al Genoa ha. tuttomercatoweb.com