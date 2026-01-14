Valentin Carboni riparte dal Racing Avellaneda | spunta il consiglio di Lautaro Martinez Il retroscena
Valentin Carboni si unisce al Racing Avellaneda, confermando il trasferimento ufficiale. Secondo alcune fonti, il consiglio di Lautaro Martinez avrebbe influenzato la decisione del giovane calciatore. Questa operazione rappresenta un passo importante nella carriera di Carboni, che prosegue il suo percorso in un club di rilievo in Argentina. Restano da chiarire i dettagli e le modalità del trasferimento, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.
Inter News 24 Valentin Carboni è ufficialmente un nuovo calciatore del Racing Avellaneda: c’è il retroscena sul consiglio di Lautaro Martinez. Il talento di proprietà dell’Inter, Valentín Carboni, ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura in Argentina con la maglia del Racing Club di Avellaneda. Dopo l’esperienza in prestito al Genoa, il classe 2005 ha scelto di tornare in patria per ritrovare continuità e quella libertà di espressione che sentiva mancargli in Europa. Il ruolo di Lautaro Martínez nella scelta. Dietro la decisione di vestire la maglia dell’Academia c’è anche lo zampino del capitano nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Ufficiale – Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda
Leggi anche: Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito
Valentin Carboni lascia il Genoa e la Serie A, nuovo prestito dall'Inter: l'argentino riparte col Racing di Diego Milito; Inter, ufficiale Carboni al Racing: la formula e le prime parole; Valentin Carboni ufficializzato al Racing Club: il talento dell'Inter riparte dall'Argentina; Valentin Carboni riparte dal Racing: Sono stato entusiasta dal primo momento.
Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale - L'attaccante argentino classe 2005, infatti, dopo sei mesi fallimentari al Genoa ha. tuttomercatoweb.com
Carboni al Racing, accordo chiuso per il nuovo prestito dall’Inter: il trequartista è già in Argentina - Carboni torna in Argentina: prestito al Racing definito con l’Inter, operazione chiusa grazie a questo fattore Valentin Carboni saluta l’Europa e riparte da casa. calcionews24.com
Carboni riparte dall’Argentina: c’è lo zampino di Milito! - Valentin Carboni, dopo il grave infortunio al ginocchio patito nella scorsa stagione durante l'esperienza a Marsiglia e il prestito poco fortunato al Genoa, ripartirà dall'Argentina. passioneinter.com
Valentin #Carboni si sta già prendendo il Racing: gran gol in allenamento e soprannome nuovo di zecca x.com
Dall'Argentina raccontano i dettagli dell'accordo tra Inter e Racing per Valentin Carboni facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.