Valditara riceve Meritocrazia Italia | focus su psicologo scolastico e reclutamento per garantire maggiore stabilità al sistema

Il Ministro Valditara ha incontrato Meritocrazia Italia per discutere di temi legati al sistema scolastico, tra cui il reclutamento di personale, il benessere psicologico degli studenti e la sicurezza digitale. In particolare, si è affrontata la possibilità di rafforzare la stabilità del sistema attraverso politiche mirate e interventi concreti, con attenzione anche alla tutela dei minori sui social e alla promozione di ambienti scolastici più sicuri e sostenibili.

Il Ministro Valditara ha analizzato con Meritocrazia Italia proposte su reclutamento, benessere psicologico e sicurezza digitale, inclusa la limitazione dei social per i minori. È in dirittura d'arrivo un protocollo d'intesa per "potenziare le linee di collaborazione" tra il Ministero e il movimento di cittadinanza attiva.

