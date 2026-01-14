Vaianese vince con un gol del suo portiere

Nel match tra Vaianese e avversari, si è concluso con un risultato di 5-4, caratterizzato da un finale ricco di emozioni. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie a un gol decisivo del portiere, che, inaspettatamente schierato come attaccante negli ultimi minuti, ha trovato la rete che ha fatto la differenza. Un episodio che resterà nella memoria dei tifosi per la sua imprevedibilità e per il valore di squadra dimostrato.

Un 5-4 pirotecnico, con gol decisivo realizzato dal portiere titolare eccezionalmente in panca ed eccezionalmente schierato come centravanti negli ultimi minuti. Posticipo della quattordicesima giornata di Terza Categoria decisamente avvincente quello andato in scena a Vaiano lo scorso lunedì, che ha visto la Vaianese battere il Colonnata. Dopo le reti di Tronchi (doppietta) Masolini e Naglieri, è andato in gol anche Leonardo Gallina: il portiere vaianese, rimasto in panchina, è entrato nell'ultimo quarto d'ora in campo al centro dell'attacco ed è a quanto pare riuscito ad incidere. In virtù del successo finale, il sodalizio vaianese aggancia il Prato Sport a quota 13 punti, riprendendo la tredicesima posizione: in testa restano in tandem Paperino San Giorgio e San Giusto, a quota 34.

IL SAN GIUSTO RIPARTE COL BOTTO: 7-0 E VETTA CONFERMATA! Il 2026 del San Giusto si apre nel modo migliore possibile: vittoria schiacciante per 7-0 contro la Vaianese e vetta della classifica mantenuta insieme al Paperino San Giorgio Una - facebook.com facebook

