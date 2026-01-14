Utilizzano l' auto come un ariete per sfondare la vetrata della banca | l' allarme di fumo li mette in fuga

I carabinieri di Nola sono intervenuti a Cicciano, in via Nola, per un tentato furto in banca verificatosi alle 3 di notte. I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrina, ma sono fuggiti dopo l'attivazione dell'allarme di fumo. L'intervento ha impedito il compimento del colpo e ha permesso di avviare le indagini per identificare i responsabili.

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti in via Nola a Cicciano per un tentato furto in banca avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. Ignoti hanno fatto irruzione infrangendo con l'automobile in retromarcia i vetri dell'istituto di credito per tentare di introdursi al suo.

MACERATA CAMPANIA - Rubano un’auto e la usano come ariete per sfondare la vetrina della farmacia Iodice che viene ‘ripulita’ - 13:52:45 Paura e rabbia nella frazione Caturano di Macerata Campania, dove una banda del buco ha messo a segno un colpo audace ai danni della Farmacia Iodice, in via Albana, di proprietà del dottor La ... casertafocus.net

