L’amministrazione Trump si scontra con le società eoliche offshore, accusandole di perdite economiche e danni al paesaggio. Il presidente ha dichiarato che il cambiamento climatico è una truffa e ha cercato di modificare le politiche energetiche sostenibili degli Stati Uniti. Questa disputa evidenzia le divergenze sulle strategie di sviluppo energetico e tutela ambientale nel contesto politico attuale.

Le società eoliche offshore sono impegnate in una battaglia legale con l’amministrazione Trump. Il presidente americano sostiene che il cambiamento climatico “ è una truffa ” e ha lavorato per invertire le politiche energetiche verdi del Paese da quando è entrato in carica per la seconda volta quasi un anno fa. “Il mio obiettivo è impedire che venga costruito un mulino a vento. Sono dei perdenti. Perdono denaro, distruggono il paesaggio, uccidono gli uccelli, sono tutti prodotti in Cina “, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’energia eolica offshore utilizza turbine installate in mare per sfruttare i venti oceanici forti e costanti per generare elettricità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump contro le società eoliche offshore: "Perdono denaro e distruggono il paesaggio"

