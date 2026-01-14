Usa ribaltata piramide alimentare Polemiche su indicazioni governo

Le recenti indicazioni del governo statunitense sulla piramide alimentare hanno suscitato diverse polemiche. Critici e sostenitori si confrontano sulle raccomandazioni, che potrebbero influenzare le abitudini alimentari di milioni di cittadini. La discussione evidenzia come le scelte governative possano generare dibattiti, riflettendo sulle priorità e sulle implicazioni di linee guida nutrizionali aggiornate.

Polemiche negli Stati Uniti per le nuove indicazioni del governo sull’alimentazione. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

