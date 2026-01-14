Usa nuova stretta sui visti | stop alle richieste provenienti da 75 Paesi

Gli Stati Uniti hanno introdotto una nuova stretta sui visti, bloccando le richieste provenienti da 75 Paesi tra cui Somalia, Russia, Afghanistan, Brasile, Iran, Iraq, Egitto, Nigeria, Thailandia e Yemen. Questa misura mira a rafforzare le procedure di controllo e sicurezza, influenzando potenziali viaggiatori e richieste di visto da parte di cittadini di tali nazioni. La decisione rappresenta un cambiamento importante nelle politiche di immigrazione statunitensi.

Una nuova restrizione sui visti è stata annunciata dagli Stati Uniti, che hanno disposto il blocco delle richieste provenienti da 75 Paesi, tra cui Somalia, Russia, Afghanistan, Brasile, Iran, Iraq, Egitto, Nigeria, Thailandia e Yemen. La decisione, comunicata dal Dipartimento di Stato, emerge da una circolare interna indirizzata ai funzionari consolari e resa nota da Fox News. In base alle indicazioni contenute nel documento, l’esame delle domande presentate dai cittadini di questi Stati è stato sospeso e ai consolati è stato chiesto di respingere le richieste in attesa di ulteriori controlli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, nuova stretta sui visti: stop alle richieste provenienti da 75 Paesi Leggi anche: La nuova stretta di Trump: dal Brasile alla Thailandia, gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi Leggi anche: Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Visti USA, stretta senza precedenti: oltre 100 mila revoche in meno di un anno; Immigrazione, Trump cancella 100 mila visti. E l’Ice arresta anche i nativi americani; 'Gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi tra cui Egitto, Iran e Russia'; Stretta sui visti Usa: oltre 100mila revoche in un anno, studenti italiani in caos. 'Gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi tra cui Egitto, Iran e Russia' - Nuova stretta sull'immigrazione da parte dell'amministrazione di Donald Trump. notizie.tiscali.it

La nuova stretta di Trump: dal Brasile alla Thailandia, gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi - Lo riporta Fox News: lo stop dovrebbe essere propedeutico a una revisione del cosiddetto "pubblic charge", una procedura che punta a escludere chi possa diventare un onere per il welfare pubblico ... today.it

Gli Usa sospende le richieste di visto da 75 paesi, tra cui Russia e Iran, Brasile e Somalia - Chiuse le porte ai nuovi viaggiatori negli Stati Uniti per oltre un terzo dei quasi 200 paesi del mondo. huffingtonpost.it

