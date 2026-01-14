Urla frasi sconnesse alla pensilina dei bus e nella manica nasconde un machete | arrestato

Nella serata di martedì, la polizia di Verona ha arrestato un uomo presso piazzale XXV Aprile con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Durante un controllo di routine, l’individuo ha mostrato comportamenti aggressivi e ha nascosto un machete nella manica, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare la minaccia e di procedere con l’arresto.

