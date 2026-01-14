Urla frasi sconnesse alla pensilina dei bus e nella manica nasconde un machete | arrestato
Nella serata di martedì, la polizia di Verona ha arrestato un uomo presso piazzale XXV Aprile con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Durante un controllo di routine, l’individuo ha mostrato comportamenti aggressivi e ha nascosto un machete nella manica, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare la minaccia e di procedere con l’arresto.
Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, sono le accuse che intorno alle ore 18 di martedì hanno portato la polizia di Stato di Verona ad arrestare un uomo, nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti in piazzale XXV Aprile. Gli operatori stavano svolgendo un'attività di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
