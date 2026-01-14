Urbania presenta il suo nuovo campo sintetico, inaugurato domenica sotto la neve. Realizzato con tecnologie all’avanguardia e materiali ecologici, il manto omologato dalla FIGC offre migliori prestazioni e sostenibilità. La struttura include un sistema di raccolta delle acque, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse. Questa nuova installazione rappresenta un passo importante per lo sport locale e la comunità di Urbania.

Inaugurato domenica sotto la neve il nuovo campo sintetico dello stadio di Urbania. La nuova struttura realizzata con tecniche e materiali all’avanguardia ha un manto erboso omologato dalla FIGC, realizzato in materiali organici, ecologici e antimuffa e prevede anche un nuovo sistema di raccolta delle acque. Un intervento importante dell’amministrazione durantina che ha potuto beneficiare anche di un contributo regionale: "È importante per noi dare ai giovani atleti una struttura prima di tutto sicura e poi sostenibile e all’avanguardia perpraticare sport -ha detto il sindaco Marco Ciccolini-. Questo intervento si somma ai tanti già realizzati sulle scuole e sulle strutture sportive che mira a far crescere la qualità della vita anche qui nell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbania sfodera il suo orgoglio. Il nuovo campo sintetico è realtà

Leggi anche: Colico ha il suo nuovo campo in sintetico: "Sport linfa vitale di una comunità"

Leggi anche: Il campo in sintetico intitolato a Giuliano Ciampalini

Urbania sfodera il suo orgoglio. Il nuovo campo sintetico è realtà.