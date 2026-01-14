Uomo finisce sotto un mezzo agricolo mentre lavora nella sua campagna | morto

Un uomo di 74 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella sua campagna di Vanzago, Milano. Mentre svolgeva le attività agricole, è stato investito da un mezzo agricolo, con esito fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

La tragedia si è consumata in un attimo. Un anziano di 74 anni è morto investito da un mezzo agricolo nella sua proprietà in via Val D'Ossola, a Vanzago (Milano). L'incidente, avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì, non gli ha lasciato scampo. Anziano incastrato sotto un mezzo agricoloSul.

