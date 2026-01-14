Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

14 gen 2026

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 14 gennaio 2026 su Canale 5. La trasmissione, che include il Trono Over e il Trono Classico, viene trasmessa in streaming e offre un aggiornamento sulle dinamiche e i protagonisti del programma. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento quotidiano con attenzione e precisione.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  mercoledì 14 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Rocco e Cinzia a muso duro. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con Martina e Nicole e comunica di essere pronto alla scelta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

