Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 14 gennaio 2026 su Canale 5. La trasmissione, che include il Trono Over e il Trono Classico, viene trasmessa in streaming e offre un aggiornamento sulle dinamiche e i protagonisti del programma. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento quotidiano con attenzione e precisione.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Rocco e Cinzia a muso duro. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con Martina e Nicole e comunica di essere pronto alla scelta.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026 - Martedì 13 gennaio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. novella2000.it

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 13 GENNAIO 2026/ Sara delusa, scontro tra Alessio e Rosanna - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026: scelta di Ciro Solimeno su Trono, confronto Sara e Jakub ... ilsussidiario.net

IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com

