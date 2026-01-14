Unpli Veneto lancia un video contest per raccontare l’identità e le tradizioni del territorio

Unpli Veneto presenta un video contest rivolto ai cittadini per raccontare l’identità e le tradizioni del territorio. L'iniziativa mira a valorizzare le storie e le realtà locali, coinvolgendo direttamente chi vive e conosce profondamente il patrimonio veneto. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere una narrazione autentica e partecipata, permettendo a ogni individuo di condividere la propria esperienza e contribuire alla conoscenza collettiva del territorio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.