Unpli Veneto lancia un video contest per raccontare l’identità e le tradizioni del territorio
Unpli Veneto presenta un video contest rivolto ai cittadini per raccontare l’identità e le tradizioni del territorio. L'iniziativa mira a valorizzare le storie e le realtà locali, coinvolgendo direttamente chi vive e conosce profondamente il patrimonio veneto. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere una narrazione autentica e partecipata, permettendo a ogni individuo di condividere la propria esperienza e contribuire alla conoscenza collettiva del territorio.
Dare voce ai territori, trasformando i cittadini in narratori diretti della propria storia quotidiana. È questa l’anima de “I protagonisti siete voi”, il nuovo video contest promosso da Unpli Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto, pensato per raccontare l’identità locale attraverso. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Natale 2025, Atrani lancia il contest “Atrani è luce – Foto & Video Contest 2025”
Leggi anche: Agenda Friulana Chiandetti 2026, sabato la presentazione ufficiale: un viaggio nell’identità di un territorio tra memoria, tradizioni e comunità
“I protagonisti siete voi”: UNPLI Veneto lancia un video contest per raccontare la cultura locale; Unpli Veneto lancia un video contest per raccontare l’identità e le tradizioni del territorio.
Con profondo dispiacere, salutiamo una persona che per oltre dieci anni è stata parte attiva del mondo UNPLI Veneto. Bortolo Carlotto ha ricoperto il ruolo di Componente della Giunta Regionale dal 2016 al 2020 e di Consigliere Regionale dal 2020 ad oggi, facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.