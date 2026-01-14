Uno zaino blu con fuochi d’artificio e 25 fontane bruciate | cosa c’era nel bar di Crans Montana dopo la strage
Dopo l’incendio nel bar di Crans Montana, gli agenti del Servizio Bonifica Ordigni Esplosivi di Zurigo hanno effettuato un sopralluogo. Durante l’ispezione, hanno trovato 25 fontane bruciate e una borsa blu contenente articoli pirotecnici, tra cui fuochi d’artificio. Questa scoperta fornisce elementi utili per comprendere le circostanze dell’incidente e le possibili implicazioni legate alla sicurezza dell’area.
