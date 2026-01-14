Uno zaino blu con fuochi d’artificio e 25 fontane bruciate | cosa c’era nel bar di Crans Montana dopo la strage

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio nel bar di Crans Montana, gli agenti del Servizio Bonifica Ordigni Esplosivi di Zurigo hanno effettuato un sopralluogo. Durante l’ispezione, hanno trovato 25 fontane bruciate e una borsa blu contenente articoli pirotecnici, tra cui fuochi d’artificio. Questa scoperta fornisce elementi utili per comprendere le circostanze dell’incidente e le possibili implicazioni legate alla sicurezza dell’area.

Gli agenti del Servizio Bonifica Ordigni Esplosivi di Zurigo una volta spento l'incendio nel bar di Crans Montana hanno fatto un sopralluogo: hanno trovato 25 fontane bruciate e una borsa a tracolla blu con all'interno articoli pirotecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Strage Crans-Montana, gli italiani feriti sono 14, arrivata al Niguarda una 15enne. Procuratrice: “Nel bar c’era uscita di sicurezza”, news in diretta 

Leggi anche: Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.