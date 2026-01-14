uno stage a 500 euro al mese a sarzana avevo questo ora progetto videogiochi in austria

A 24 anni, Gabriele Amante di Sarzana ha iniziato uno stage a 500 euro al mese, poi ha trasferito la sua carriera in Austria, dove ora progetta videogiochi. La sua esperienza riflette il percorso di molti giovani italiani che cercano opportunità all’estero, lasciando alle spalle i primi passi nel paese natale. Questa storia evidenzia le sfide e le scelte di chi cerca di costruire un futuro professionale in un contesto più favorevole.

Sarzana (La Spezia), 14 gennaio 2026 – Dalla laurea a Milano a un contratto a tempo indeterminato all’estero: la storia di Gabriele Amante, 24 anni di Sarzana, è una delle tante che testimonia la fuga dei giovani talenti italiani. Contratti precari, stage sottopagati e poche prospettive di crescita: è questo lo scenario che lo ha portato alla decisione di trasferirsi a Vienna, dove oggi lavora a tempo indeterminato come 3D artist nel settore dei videogiochi. Qual è stato il suo percorso universitario e perché ha deciso di trasferirsi all’estero? "Mi sono laureato all’Istituto europeo di design (Ied) a Milano nel 2023, in ‘Cg animation’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

