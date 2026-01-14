Sempre più studenti universitari cercano esperienze pratiche attraverso tirocini, considerandoli un passo fondamentale per il loro percorso professionale. A Firenze, si registra un interesse crescente, con 52 candidature per 35 posti disponibili. Questa tendenza evidenzia l’importanza di acquisire competenze sul campo e di integrare la formazione accademica con esperienze pratiche concrete.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Cinquantadue studenti candidati per trentacinque posti di tirocinio disponibili. Sono i numeri che raccontano il rapporto stretto e ormai strutturale tra il Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo del l’Università degli Studi di Firenze e le grandi imprese del territorio. Oggi, al Polo universitario di Novoli, studenti e studentesse hanno sostenuto i colloqui con i partner del mondo delle imprese (Frescobaldi, La Marzocco, LCI Lippert), della finanza (ABC Capital Partners, Banca Cambiano), della professione di Dottore Commercialista (Gagliano e Associati, Sistini Grossi & Partners, Studio Vignoli, Xpertia), della revisione (Addenda Auditing and Consulting, EY, KPMG, Uniaudit), del pubblico e della cooperazione (Centro Studi Enti Locali, Arca cooperativa sociale, Cooplat, Cooperativa di Vittorio, Legacoop). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università, i futuri manager vogliono la prova sul campo: boom di candidature ai tirocini

Leggi anche: Le previsioni sul conflitto in Ucraina nel 2026: lo scenario per la Russia e gli sviluppi futuri sul campo di battaglia

Leggi anche: Il mestiere si prova sul campo. Un giorno da... ai giovani la scelta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Oggi docente nell'innovativa Università della Vendita, ovvero un percorso di formazione per i commerciali del futuro, con Beppe Damioli Un Venditore Migliore Formatori ed imprenditori al top per dare strumenti operativi a molti futuri venditori. facebook