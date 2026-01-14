unicredit mette sul tavolo 5 miliardi per un bel pezzo di montepaschi

UniCredit investe 5 miliardi di euro per acquisire una quota significativa di Montepaschi. Nel frattempo, Orcel, con legami storici alla galassia Del Vecchio, sta negoziando per ottenere il 17,5% di Delfin, il veicolo attraverso il quale Del Vecchio ha consolidato la propria partecipazione nella banca senese, che ha recentemente scalato Mediobanca. Questi sviluppi segnano un momento importante nel panorama bancario italiano.

Orcel, storicamente vicino alla galassia Del Vecchio, tratta per rilevare il 17,5% di Delfin nella banca senese, che ha scalato Mediobanca. Intanto su Bpm prende quota l’ipotesi di un accordo con Credit Agricole per il cda. Cinque miliardi sul tavolo fanno sempre scena. Non perché risolvano tutto, ma perché obbligano tutti a guardare. Il tavolo è quello di Monte dei Paschi di Siena, dove Unicredit osserva le carte e l’amministratore delegato, Andrea Orcel, studia il mazzo. Secondo le indiscrezioni, i contatti con Delfin ci sono stati eccome, per valutare un possibile acquisto della quota del 17,5% circa che la cassaforte degli eredi Del Vecchio detiene in Mps. 🔗 Leggi su Laverita.info

