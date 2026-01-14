Unghie 2026 | colori e tendenze principali per l'inverno

Le tendenze per le unghie invernali 2026 propongono un equilibrio tra colori classici e nuance più audaci. In questa stagione, i contrasti si integrano, offrendo soluzioni eleganti e versatili per ogni stile. Scopri le principali tendenze e le combinazioni che dominano le unghie durante l’inverno, per un look curato e raffinato che si adatta alle occasioni più diverse.

Gli opposti si attraggono? Sicuramente, a dispetto di quello che si possa pensare, convivono bene insieme. Lo sanno bene le tendenze unghie 2026. Colori e nail art contemplano tutto e il loro contrario. Un esempio? Insieme alle manicure minimal e alle unghie nude e senza smalto, spopolano tendenze particolarmente vistose. Sono lamine estremamente lunghe (il contrario delle corte, molto di moda), colorate anzi multicolor, metallizzate. Per tutte vale una regola: la sagoma conta. Che sia acuminata e ripiegata, come un vero artiglio, oppure squadrata, dà definizione alla manicure tanto quanto smalto e disegno. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Unghie 2026: colori e tendenze principali per l’inverno Leggi anche: Le principali tendenze capelli dell’inverno arrivano dai saloni Leggi anche: Unghie inverno 2026: i colori di tendenza e le manicure da imitare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Unghie 2026: 10 tendenze manicure, colori e smalti per il nuovo anno; Unghie gennaio 2026, 14 idee per la manicure da provare nel nuovo anno. FOTO; Mani da star, le manicure che dettano le tendenze per quest’inverno; Nail art gennaio 2026: i look da provare. Unghie inverno 2026: i colori di tendenza e le manicure da imitare - Smalto black cherry, a effetto velluto o metallico: ecco le tendenze di stagione, i colori must e le idee ... fanpage.it

Tendenze unghie per il 2026: i 10 colori, design e forme che vedrai ovunque nel nuovo anno - Per chi segue da vicino le tendenze nail, l’inizio di un nuovo anno è da sempre sinonimo di nuova ispirazione. cosmopolitan.com

Come ricreare l'effetto polvere di stelle sul unghie, il trend manicure del 2026 - Il futuro della manicure è ancora nude, anche nel 2026, infatti, le tendenze saranno orientate verso stili naturali e delicati, con colori neutri e lattiginosi, ben sfumati e perfettamente coordinati ... elle.com

Manu Luize. Tyla · CHANEL. 3 colori per unghie invernali chic con un effetto cat eye ecco i nail swatches di 3 colori di smalto semipermanente con effetto cat eye magnetico: dal grigio al blu e rosso! Qual è il tuo colore preferito rhine lake MY376 di @bo - facebook.com facebook

Abbiamo selezionato le tendenze unghie 2026 più interessanti per accogliere l'anno con la carica giusta. Ti lascerai tentare dai colori più originali o rimarrai una fedelissima del nude x.com

