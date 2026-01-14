Un' emozione per amica 2 - Inside out 2 spettacolo teatrale per bambini

Il 18 gennaio al Teatro Tirso De Molina, alle 11.15 e 15, va in scena “Un'emozione per amica 2 - Inside Out 2”. Uno spettacolo teatrale dedicato alle famiglie, che invita a esplorare il mondo delle emozioni attraverso un viaggio nella mente, con protagoniste Gioia, Rabbia, Tristezza e Ansia. Un’occasione per bambini e adulti di riflettere e condividere un’esperienza coinvolgente e educativa.

Il 18 gennaio alle ore 11.15 e 15 al Teatro Tirso De Molina (Via Tirso, 89) arriva lo spettacolo per tutta la famiglia “Un'emozione per amica 2 - Inside Out2”,Si tratta di un fantastico viaggio dentro la mente dove Gioia, Rabbia, Tristezza e un pizzico di Ansia sono le protagoniste di una storia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

SIAMO PARTITI! Oggi “Un’emozione per amica 2.0” ha debuttato al Teatro Tirso de Molina e - citando la nostra Disgusto - è stato… WOW Grazie di cuore a tutti Ma non finisce qui! Ci rivediamo domenica 18/01 Teatro Tirso de Molina Doppio sp facebook