Unci AgroAlimentare | scatta l' obbligo installazione sistema controllo video pescherecci

Dal 10 gennaio è in vigore l’obbligo per tutte le unità di pesca di installare un sistema di gestione video (VMS), includendo anche quelle precedentemente escluse dai regolamenti comunitari. Questa misura, annunciata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Risorse Agricole, mira a migliorare la trasparenza e il monitoraggio delle attività di pesca, rafforzando la regolamentazione del settore e garantendo una gestione più responsabile delle risorse marine.

INSTALLAZIONE Unci AgroAlimentare: obbligo del sistema di controllo video sui pescherecci - L’introduzione del VMS, accompagnata dal periodo di transizione, punta a coniugare controllo, sostenibilità e continuità operativa. statoquotidiano.it

Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: importante risultato per la pesca, bocciate restrizioni Ue Si aprono nuove prospettive in Europa, valorizzare made in Italy e più tutele per pescatori facebook

