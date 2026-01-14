Unci AgroAlimentare | scatta l' obbligo installazione sistema controllo video pescherecci
Dal 10 gennaio è in vigore l’obbligo per tutte le unità di pesca di installare un sistema di gestione video (VMS), includendo anche quelle precedentemente escluse dai regolamenti comunitari. Questa misura, annunciata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Risorse Agricole, mira a migliorare la trasparenza e il monitoraggio delle attività di pesca, rafforzando la regolamentazione del settore e garantendo una gestione più responsabile delle risorse marine.
