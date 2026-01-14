Un' azienda torinese produrrà più di 4000 materassi per le caserme di tutta Italia | qual è e quanto guadagna

Da torinotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mta Group, azienda torinese di Leinì fondata nel 2018 dai fratelli Adriano e Michele Calabrese, si prepara a produrre oltre 4.000 materassi destinati alle caserme di tutta Italia. Con una consolidata esperienza nel settore del riposo e un passato legato ai letti per i marinai, l’azienda rafforza la sua presenza nel settore delle forniture militari, garantendo qualità e affidabilità per le Forze Armate.

Continua a parlare torinese il riposo delle nostre Forze Armate. La Mta Group, azienda di Leinì fondata nel 2018 dai fratelli Adriano e Michele Calabrese, terzagenerazione di una famiglia storicamente legata al settore del riposo, dopo essere stata scelta per i letti per i marinai della nave. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Quanto guadagna l’Italia dai giochi online: molto più di quanto pensi

Leggi anche: Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Camfin investe nell'azienda torinese di tecnologie per la mobilità - Camfin, holding milanese tra i maggiori azionisti della Pirelli, investe in Tuc Srl, azienda torinese attiva nello sviluppo di tecnologie per l'industria dell'auto. quattroruote.it

Incendio nella notte danneggia due aziende del Torinese - I capannoni di due aziende di Volpiano, nel Torinese, sono stati gravemente danneggiati da un incendio divampato nella notte. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.