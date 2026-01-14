Un' azienda torinese produrrà più di 4000 materassi per le caserme di tutta Italia | qual è e quanto guadagna
La Mta Group, azienda torinese di Leinì fondata nel 2018 dai fratelli Adriano e Michele Calabrese, si prepara a produrre oltre 4.000 materassi destinati alle caserme di tutta Italia. Con una consolidata esperienza nel settore del riposo e un passato legato ai letti per i marinai, l’azienda rafforza la sua presenza nel settore delle forniture militari, garantendo qualità e affidabilità per le Forze Armate.
Continua a parlare torinese il riposo delle nostre Forze Armate. La Mta Group, azienda di Leinì fondata nel 2018 dai fratelli Adriano e Michele Calabrese, terzagenerazione di una famiglia storicamente legata al settore del riposo, dopo essere stata scelta per i letti per i marinai della nave. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
