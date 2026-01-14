Un' azienda torinese produrrà più di 4000 materassi per le caserme di tutta Italia | qual è e quanto guadagna

La Mta Group, azienda torinese di Leinì fondata nel 2018 dai fratelli Adriano e Michele Calabrese, si prepara a produrre oltre 4.000 materassi destinati alle caserme di tutta Italia. Con una consolidata esperienza nel settore del riposo e un passato legato ai letti per i marinai, l’azienda rafforza la sua presenza nel settore delle forniture militari, garantendo qualità e affidabilità per le Forze Armate.

