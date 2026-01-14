Un’amicizia a stelle e strisce Consegnate le benemerenze civiche ai discendenti degli emigrati

Durante un collegamento video con gli Stati Uniti, sono state consegnate le benemerenze civiche a cinque cittadini americani di origini cugggionesi. Riconoscendo il loro impegno nel preservare il legame con il paese di origine, queste premiazioni sottolineano l’importanza della memoria storica e dell’amicizia tra le comunità. Un gesto che rafforza i rapporti e celebra il valore della memoria condivisa tra Italia e Stati Uniti.

In occasione di un collegamento video con gli Stati Uniti sono state consegnate le benemerenze civiche a cinque cittadini americani che si sono distinti per il loro impegno nel mantenere vivo il rapporto con Cuggiono, la terra da cui erano partiti alla fine del 1800 i loro avi. È stato il sindaco Giovanni Cucchetti a salutare, all'inizio della cerimonia, le persone collegate dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Hanno preso poi la parola il consigliere delegato al gemellaggio Francesco Alemani e lo stesso sindaco di Herrin Steve Frattini, che ha sottolineato come sia profondo il legame con le loro radici.

