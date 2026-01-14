Giovanna Pera, nota volontaria di Marina di Pietrasanta, ci lascia dopo anni di dedizione e impegno nel sociale. La sua attività è stata caratterizzata da un’instancabile disponibilità e attenzione verso gli altri. Ricordiamo con rispetto e gratitudine il suo contributo alla comunità, testimoniando l’importanza del volontariato come segno di solidarietà e impegno civile.

Marina di Pietrasanta, 14 gennaio 2026 – È stata a lungo una volontaria che ha dedicato il suo tempo al prossimo con tanta passione e impegno. Ma il suo cuore, di una generosità infinita, nel corso del tempo le aveva dato dei problemi che si sono improvvisamente aggravati il mese scorso. Nonostante le cure il fisico purtroppo non ha retto, anche per motivi anagrafici. Se n’è andata così Giovanna Pera, 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 a fine marzo), residente a Marina e molto conosciuta per la sua attività di volontaria con le "Dame di San Vincenzo". Era inoltre la mamma del noto imprenditore edile Stefano Varia e dell’altra figlia Gloria, che la piangono insieme ai nipoti Nicola, Margherita e Cristina, e i pronipoti Maria Carla, Ada, Martina e Giulia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita da volontaria. Addio a Giovanna Pera

Leggi anche: Una vita sui campi da calcio: addio a Sandro Bonazzi

Leggi anche: Addio Giulietta. La volontaria aveva 102 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Una vita da volontaria. Addio a Giovanna Pera.

Urbino, addio a Giovanna Rotondi Terminiello. «Riferimento umano e professionale» - URBINO Si è spenta a Genova a 87 anni dopo una malattia fulminante Giovanna Rotondi Terminiello, già soprintendente ai beni artistici e storici della Liguria, studiosa di grande autorevolezza e figura ... corriereadriatico.it

Addio a Giovanna Rotondi Terminiello, storica sovrintendente alle belle arti - Si è spenta all'età di 87 anni Giovanna Rotondi Terminiello, storica sovrintendente dei beni artistici della Liguria, incarico che ricoprì lasciando il segno per ... rainews.it

Addio a Giovanna Rotondi Terminiello, il funerale alle Vigne. Il cordoglio del Comune - 30 nella basilica delle Vigne, luogo simbolico nel centro storico che l’ex soprintendente non aveva mai abbandonato: f ... ilsecoloxix.it

Tra gli ulivi della Cisgiordania e la violenza sionista: la testimonianza di una volontaria Tra gli ulivi della Cisgiordania non si raccoglie solo frutto, ma si difende la vita: la testimonianza di una volontaria internazionale racconta una campagna di raccolta segn facebook