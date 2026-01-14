Una supercazzola è diventata legge | la Sicilia ha finanziato con un milione di euro il… nulla L’inchiesta di Piazzapulita La7

Recentemente, la Sicilia ha destinato un milione di euro ai Comuni dotati di specifici ambiti di coordinamento territoriale, secondo quanto riportato dall'inchiesta di Piazzapulita su La7. Questa iniziativa solleva domande sulla reale utilità delle somme assegnate e sulla loro corretta destinazione, evidenziando l'importanza di trasparenza e chiarezza nella gestione delle risorse pubbliche.

Un milione di euro "in favore dei Comuni che risultano dotati di 'ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale ', istituiti nell'ambito dei piani comunali di assetto organizzativo". Cosa vuol dire? Niente, solo burocratese, il linguaggio oscuro che spesso utilizza il legislatore per nascondere le sue reali intenzioni. In questo caso, però, l'uso di questa lingua inesistente è voluto perché è il tramite di un emendamento fake approvato dall' Assemblea Regionale Siciliana per la finanziaria. La storia è al centro dell'inchiesta di Danilo Lupo che andrà in onda a Piazzapulita nella puntata di giovedì 15 gennaio alle 21,15 su La7.

