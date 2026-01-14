Una sentenza sconfessa il diritto a morire

Una recente sentenza in Appello ha stabilito che l'azienda sanitaria triestina non è responsabile per il mancato riconoscimento del diritto a morire assistito. Il caso riguarda un uomo cui, in precedenza, era stato negato il suicidio assistito dall'ospedale, successivamente praticato in una clinica. La decisione mette in discussione il diritto a scegliere la fine della propria vita, evidenziando come le perplessità dei medici siano state ritenute fondate e mai superate.

Annullato in Appello il risarcimento dovuto dall’azienda sanitaria triestina ai figli di un uomo, cui l’ospedale aveva negato il suicidio assistito, poi praticato in una clinica: «Tutt’altro che pretestuose le perplessità dei medici, mai stata provata la volontà del paziente». Nel dubbio, in favore della vita. È la lezione che si deve trarre dall’ultima sentenza della Corte d’Appello di Trieste sul suicidio assistito. La quale, ribaltando il verdetto di primo grado, ha condannato i figli di un ottantaquattrenne a restituire il risarcimento che avevano ottenuto dall’azienda sanitaria, per il suo rifiuto di staccare i tubicini dell’alimentazione artificiale all’uomo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Una sentenza sconfessa il diritto a morire Leggi anche: Il diritto di morire non va politicizzato Leggi anche: L'incertezza del diritto e la sua narrazione mediatica. Il caso della sentenza sulla Scala Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Suicidio assistito. La sentenza della Corte costituzionale ha aperto un’autostrada al diritto di morire - Altro che dire che “morire non è un diritto” o che la Corte avrebbe elevato “argini al suicidio assistito”: la sentenza 242/19 ha aperto un’autostrada al diritto di morire, nel rispetto dei vincoli ... quotidianosanita.it La dolorosa esecuzione di Alfred Jodl *ATTENZIONE: DIFFICILE DA DIGERIRE* Indecente ciò che sta succedendo al Sinigaglia, il solito Rosario Abisso: una sentenza contro il Bologna. facebook Assurda sentenza contro un carabiniere che ha sparato a un clandestino siriano sorpreso a rubare e che aveva aggredito un vicebrigadiere. Il giudice inasprisce la richiesta dell’accusa, che riteneva congrua una condanna a 2 anni e 6 mesi. di @patfreitter x.com

