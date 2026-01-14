una giornata particolare ripercorre il disastro del vajont con mauro corona e gino paoli

Stasera su La7, alle ore 21:15, va in onda Una Giornata Particolare, che ripercorre il disastro del Vajont con l'intervento di Mauro Corona e Gino Paoli. A più di sessant’anni dall’evento, il programma ricostruisce i momenti più significativi di quella tragedia, offrendo uno sguardo riflessivo e rispettoso su una delle pagine più dolorose della nostra storia recente.

A più di sessant’anni da una delle pagine più tragiche della nostra storia, Una Giornata Particolare ripercorre questa sera, mercoledì 14 gennaio, in prima serata su La7, il disastro del Vajont. Una puntata che unisce la memoria delle vittime al ricordo di un’Italia lanciata verso il futuro, mostrando come il sogno del progresso poté trasformarsi, in una sola notte, in tragedia. Anticipazioni e ospiti del 14 gennaio 2026. Il racconto di Aldo Cazzullo ricostruisce, minuto per minuto, come si arrivò a quella tragedia che la sera del 9 ottobre 1963 travolse tutto, cancellando vite e paesi interi. Una serata che, allo stesso tempo, racconta l’Italia del boom economico, sospesa tra modernizzazione e ferite mai rimarginate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

