Una Gambalunga da record | la biblioteca chiude il 2025 superando per la prima volta le 200 mila presenze
Nel 2025, la Biblioteca Gambalunga ha raggiunto un nuovo traguardo, superando per la prima volta le 200.000 presenze. I dati annuali testimoniano un costante aumento di visitatori e un ruolo sempre più centrale nel panorama culturale locale. Questa crescita riflette l’interesse crescente per la sua offerta e l’importanza di un presidio culturale aperto e accessibile a tutta la comunità.
I dati a consuntivo dell’anno appena trascorso raccontano una Biblioteca Gambalunga sempre molto frequentata e in grande movimento. Sono state 215.150 (+10% rispetto al 2024) le persone che hanno utilizzato i servizi della biblioteca. La lettura, come sempre è stata al centro dell’attività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
