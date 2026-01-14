Una Commissione sui fondi alle associazioni
Il Comune di Capannori avvia una ricognizione sulle associazioni che ricevono fondi pubblici, con l’obiettivo di chiarire quali realtà beneficiano di contributi e le loro attività. La commissione speciale del consiglio comunale si occuperà nei prossimi giorni di raccogliere informazioni dettagliate, al fine di avere un quadro trasparente e aggiornato delle risorse assegnate alle associazioni del territorio.
Quali associazioni ottengono soldi pubblici dal Comune di Capannori e di cosa si occupano? Partirà nei prossimi giorni una ricognizione puntuale a cura della commissione speciale in seno al consiglio comunale per avere un quadro accurato. Lo annuncia Matteo Scannerini capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: "Avrete visto che in questi giorni sono stato attaccato da un presidente di un’associazione che usufruisce gratuitamente di spazi comunali, per le mie posizioni contro il regime venezuelano – scrive Scannerini –. Si è richiesta la mia rimozione da consigliere perché legittimerei un clima di violenza e di illegalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
