Un uomo rapinato e pestato in strada | i carabinieri rintracciano i due aggressori

Due uomini sono stati arrestati ad Anzio per aver rapinato e aggredito un passante. I carabinieri hanno identificato e fermato un 34enne pakistano e un 40enne indiano, entrambi senza fissa dimora, responsabili di aver messo in atto l’episodio di violenza in strada. Le indagini hanno portato al loro rintraccio e alla conferma delle responsabilità nei confronti dell’evento.

Due arresti sono scattati ad Anzio per rapina aggravata in concorso. Si tratta di un 34enne del Pakistan e di un 40enne indiano, entrambi senza fissa dimora. I carabinieri della stazione di Anzio e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia sono intervenuti in seguito a una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Pestato brutalmente, rapinato e poi abbandonato in strada Leggi anche: Quarticciolo, pestato e rapinato in strada alla fermata dell'autobus Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Blocca una donna per rapinarla, lei si barrica in un bar e lo fa arrestare; Roma, violenze alla stazione Termini: gravissimo un uomo picchiato dal branco; Rapina con sequestro nella casa di un noto imprenditore di Posillipo: i ruoli dei cinque componenti della banda; Roma Termini, chi sono i violenti fermati per gli agguati. Uno doveva essere espulso. Anzio, rapina in strada: pestato e derubato del cellulare. Due arresti - Tempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloAggredito e rapinato in pieno giorno, lasciato a terra a margine della carreggiata dopo essere stato colpito con calci e pugni. osservatoreitalia.eu

Pestato brutalmente, rapinato e poi abbandonato in strada - La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata presso il pronto soccorso. romatoday.it

Roma, uomo pestato e ridotto in fin di vita a Termini: fermato 20enne tunisino con precedenti - L'uomo di 57 anni, dipendente presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è ricoverato in gravissime condizioni all'Umberto I ... adnkronos.com

Un uomo armato di un grosso coltello ha rapinato un negozio di abbigliamento, ma sembra che l'episodio non sia stato denunciato alle forze dell'ordine facebook

Ha seguito e rapinato una 77enne dopo averla presa di mira alla fermata dell’autobus, strattonandola e facendole battere la testa contro il muro prima di farla cadere a terra. Tutto per strapparle la collana. Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.