Un patto sociale senza la Cgil
L’editoriale di Osvaldo Paolini del 12 gennaio offre una riflessione equilibrata sulla gestione della politica economica in Italia, rispondendo alle critiche del Financial Times. In un contesto in cui il ruolo delle parti sociali è spesso oggetto di discussione, l’articolo propone una visione articolata di un possibile patto sociale senza il coinvolgimento diretto della Cgil, evidenziando le sfide e le opportunità di una strategia condivisa.
L'editoriale di Osvaldo Paolini di lunedì 12 gennaio reca la risposta più intelligente possibile alle opportunistiche critiche alla conduzione della politica economica oggi in Italia da parte del Financial Times. Mi sembra però opportuno allargare ulteriormente l'angolo di visuale. Larga parte dei giornali non ha colto a sufficienza un punto chiave della conferenza stampa di Giorgia Meloni relativo alla politica economica e sociale. La presidente Meloni ha evidenziato infatti l'esigenza di un patto sociale, quel patto sociale da tempo proposto anche da Confindustria e dai vertici della Cisl e dell'Ugl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
