Un nuovo ponte sul Serchio Cecchelli e Angori sollecitano vertice ad hoc con la Regione

Cecchelli e Angori chiedono un incontro con la Regione per avviare un percorso condiviso finalizzato alla realizzazione di un nuovo ponte sul Serchio, tra Ripafratta e Filettole. L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili e condivise per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area, coinvolgendo tutte le parti interessate in un processo di confronto e pianificazione coordinata.

Avviare un percorso condiviso per realizzare un nuovo ponte sul fiume Serchio tra Ripafratta e Filettole. È la richiesta formale inviata dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dal sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori al presidente della Regione Eugenio Giani nei giorni scorsi. Al centro dell'iniziativa c'è la situazione critica dell'attuale ponte, infrastruttura di competenza provinciale, da anni percorribile solo a senso unico alternato e con criticità sotto il profilo della sicurezza idraulica. Per questo, spiegano gli amministratori, non è sufficiente un intervento di manutenzione: serve una soluzione nuova e definitiva.

