Un nuovo cantiere in via Fornace Vignolo Ecco a cosa si sta lavorando lungo la diga

È in corso un nuovo intervento di cantiere in via Fornace Vignolo, lungo la diga. Nei giorni recenti sono stati reinstallati i semafori mobili, suscitando ricordi delle criticità e delle lunghe code che il cantiere aveva provocato nei mesi precedenti in zona, coinvolgendo le arterie di Roma nord tra Labaro, Saxa Rubra e Prima Porta. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti e attenzione alle eventuali modifiche al traffico.

