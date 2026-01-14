Un nuovo cantiere in via Fornace Vignolo Ecco a cosa si sta lavorando lungo la diga
È in corso un nuovo intervento di cantiere in via Fornace Vignolo, lungo la diga. Nei giorni recenti sono stati reinstallati i semafori mobili, suscitando ricordi delle criticità e delle lunghe code che il cantiere aveva provocato nei mesi precedenti in zona, coinvolgendo le arterie di Roma nord tra Labaro, Saxa Rubra e Prima Porta. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti e attenzione alle eventuali modifiche al traffico.
Quando hanno visto posizionare nuovamente i semafori mobili gli automobilisti sono balzati sui sedili delle proprie vetture ricordando il caos e le interminabili code che il cantiere lungo la diga ha creato nei mesi scorsi in tutto il quadrante di Roma nord tra Labaro, Saxa Rubra, Prima Porta e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
