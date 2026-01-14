Un minuto per segnare con i grandi | così Antonio Arena debutta a 16 anni con la Roma

A soli 16 anni, Antonio Arena ha esordito con la prima squadra della Roma durante la partita di Coppa Italia contro il Torino. In appena un minuto, il giovane talento ha dimostrato il suo valore in un momento importante della stagione. Questo debutto rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del calciatore, segnalando il suo potenziale per future occasioni in campo.

Gli basta un minuto per segnare tra i grandi: Antonio Arena, 16 anni, ha debuttato ieri sera con la prima squadra giallorossa durante il match di Coppa Italia tra Roma e Torino. Una prestazione non proprio da ricordare, quella degli 11 di Gasperini che sono stati eliminati agli ottavi di finale, Ma nonostante l’amaro in bocca, c’è un motivo per sorridere. Nato a Sydney, in Australia, classe 2009, Antonio Arena si è fatto subito notare: un bellissimo goal di testa all’81’ minuto ha riaperto le sorti della partita quando il Torino era in vantaggio. Il numero 68 giallorosso era entrato da solo 1 minuto quando ha portato il risultato sul 2-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

«Un minuto per entrare e per segnare di testa, confermando tutte le qualità di un prospetto che sta bruciando le tappe e che ha tutto il sapore di un predestinato del pallone. » All'Olimpico è successo davvero di tutto durante la partita di Coppa Italia tra Roma e

