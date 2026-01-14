Un Hind nei cieli di Kiev | cosa sappiamo del raro elicottero nucleare sovietico

Durante il conflitto tra Russia e Ucraina, l'elicottero Mi-24 Hind ha nuovamente attirato l’attenzione. Questo veicolo, noto come “carro armato volante”, è stato ampiamente utilizzato dalle forze sovietiche e successivamente russe, sia in missioni di supporto che in incursioni audaci in territorio nemico. La sua presenza nei cieli di Kiev rappresenta un elemento di rilievo strategico e simbolico nel contesto del conflitto in corso.

Nel corso del conflitto tra Russia e Ucraina, l'inconfondibile linea dell' elicottero d’assalto Mi-24 Hind, il carro armato volante che è stato reso celebre durante la campagna sovietica in Afghanistan, è tornata a imporsi come una delle piattaforme a pala rotante più riconoscibili, specialmente da parte di Kiev, che all'inizio della guerra disponeva di un numero imprecisato di questi possenti elicotteri, impiegati in missioni di supporto alle forze terrestri, ma anche in temerari raid in territorio russo, come il blitz sui depositi di carburante a Belgorod del 2022. Tra gli elicotteri impiegati in prima linea dalla forza aerea ucraina, è stata notata in questi giorni una variante "estremamente rara": il Mi-24RKhR, nota negli ambienti della Nato come Hind-G1, una versione sviluppata durante la Guerra Fredda per la ricognizione nucleare, biologica e chimica, spesso riportata con il semplice acronimo di NBC. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un Hind nei cieli di Kiev: cosa sappiamo del raro "elicottero nucleare" sovietico Leggi anche: Nuovi droni russi nei cieli ucraini. Ecco cosa sappiamo del Geran-5 Leggi anche: Spunta un nuovo aereo militare cinese: cosa sappiamo del colosso dei cieli Y-15 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mongolfiere nei cieli di Mosca, a cosa serve la nuova arma-esca di Kiev - Roma, 25 settembre 2025 – È un giallo la presenza di gruppi di palloni aerostatici simili a piccole mongolfiere avvistati lunedì sera sui cieli russi, durante un attacco con droni da parte delle forze ... quotidiano.net Moneycontrol Hindi. . LIVE | Christmas Eve 2025 : , Pope Leo | N18G #VaticanLive #PopeLeo #ChristmasOfPeace #Christmas #MerryChristmas #StPetersBasilica #CatholicChurch facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.