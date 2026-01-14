Pieluigi Ferrantini ha annunciato la decisione di interrompere la trasmissione Rock And Roll Circus su Rai Radio2, spiegando che la chiusura deriva da problemi di gestione del budget. La comunicazione è arrivata improvvisamente, nonostante l’ultima puntata fosse programmata per il 17 gennaio 2025. Questa decisione rappresenta un cambiamento inatteso per gli ascoltatori e riflette le difficoltà finanziarie che possono influenzare le programmazioni radiofoniche.

“Vi avevamo salutato nell’ultima puntata del 2025 dicendovi che saremmo tornati in onda il 17 gennaio, invece il 7 gennaio ci hanno comunicato che Rock And Roll Circus non sarebbe più tornato su Rai Radio2. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi e a voi che ci avete ascoltato, sono stati 13 anni meravigliosi. A presto”, hanno scritto sui social i conduttori Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. Perché il loro programma, uno di quelli storici, è stato cancellato così, da un giorno all’altro. E non è il solo spazio ad avere subito cambiamenti tra quelli che animano il palinsesto di RadioRai2, tanto che Fiorello ieri 13 gennaio alla faccenda ha dedicato un pezzo del suo monologo durante La Pennicanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un giorno è arrivata una telefonata in cui ci hanno detto che la trasmissione sarebbe stata chiusa. È evidente che ci sia un problema di gestione del budget”: parla Pieluigi Ferrantini

