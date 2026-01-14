Un colpo di mercato direttamente dalla B | il Forlì si rinforza con un giovane difensore
Il Forlì Calcio annuncia l’ingaggio di un giovane difensore, rafforzando così la propria rosa. Dopo le recenti acquisizioni di Luigi Palomba e Alessandro Selvini, la squadra prosegue nel suo lavoro di potenziamento. Questa scelta mira a consolidare la linea difensiva e a mantenere un livello competitivo in vista della stagione. Un intervento strategico volto a rafforzare il progetto sportivo del club.
Si arricchisce di un ulteriore tassello la rosa del Forlì Calcio che dopo gli arrivi la scorsa settimana del difensore Luigi Palomba e dell'attaccante Alessandro Selvini nel tardo pomeriggio di mercoledì piazza un altro colpo in difesa. La società di viale Roma ha infatti ufficializzato di aver.
