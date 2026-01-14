Un bel gol di Mario non impedisce alla Roma di farsi prendere dal ‘Toro’

Nonostante il bel gol di Mario, la Roma non riesce a evitare la sconfitta contro il Torino. La partita, valida per la Serie A, conferma le difficoltà della squadra giallorossa nel mantenere la continuità di risultati, aggiungendosi alle recenti delusioni in coppa. Un risultato che riflette le sfide attuali del club e la necessità di miglioramenti per affrontare al meglio le prossime sfide stagionali.

2026-01-14 00:24:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Continua il ‘maledizione’ del Roma con il ‘Coppa’. Non lo vince dal 2008 e dovrà aspettare almeno un’altra stagione. Gli alunni di Gian Piero Gasperini Sono caduti agli ottavi di finale Torino (2-3) di Giovanni Simeone, titolare. Una rimozione dolorosa. Ed è quello hanno pareggiato il punteggio due volte grazie al gol, gran gol, di Mario Hermoso e dell’esordiente Arena. ma l’«in extremis» di Emirhan Ilkhan al 90° minuto ha finito per qualificarsi ‘Toro’, che incontrerà l’Inter ai quarti. Al 35? è Che Adams a mettere le cose in salita per i giallorossi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: I saldi di gennaio sono dietro l'angolo: quando iniziano e come non farsi prendere dal panico delle svendite "irripetibili".

Leggi anche: Coppa Italia, sorpresa Toro all'Olimpico. Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Radio1 Rai. . Alberto Trentini e Mario Burlò sono in viaggio per l'Italia. Arriveranno in mattinata all'aeroporto di Ciampino. Il cooperante veneto di 46 anni e l'imprenditore torinese sono stati liberati circa 20 ore fa dal governo di Caracas, dopo oltre 400 giorni - facebook.com facebook