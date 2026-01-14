Un anno di Young Lions & Old Foxes

Young Lions & Old Foxes è una rassegna jazz che collega tre generazioni di musicisti. L’evento si terrà dal vivo al CSOA Spartaco di Roma, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21. Un’occasione per ascoltare interpretazioni autentiche e condividere momenti di musica tra artisti di diversa età. Un appuntamento dedicato agli appassionati di jazz che desiderano scoprire e approfondire il rapporto tra nuove e consolidate voci del panorama musicale.

