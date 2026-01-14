Un anno di Young Lions & Old Foxes
Young Lions & Old Foxes è una rassegna jazz che collega tre generazioni di musicisti. L’evento si terrà dal vivo al CSOA Spartaco di Roma, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21. Un’occasione per ascoltare interpretazioni autentiche e condividere momenti di musica tra artisti di diversa età. Un appuntamento dedicato agli appassionati di jazz che desiderano scoprire e approfondire il rapporto tra nuove e consolidate voci del panorama musicale.
Young Lions & Old Foxes, la rassegna jazz che vede incontrarsi sotto il segno della musica tre generazioni, torna live al CSOA Spartaco di Roma venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21.30, e recupera gli appuntamenti della sua seconda stagione con il sassofonista Max Ionata, quale ospite speciale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
