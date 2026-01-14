Il Comune di Vicopisano continua anche nel 2026 l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, un progetto che invita a celebrare la nascita di un bambino con la piantumazione di un albero. Sono già 25 le nuove piante messe a dimora, simbolo di crescita e di speranza per il futuro della comunità. Un gesto semplice che contribuisce alla tutela ambientale e rafforza il senso di appartenenza.

Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa " Un albero per ogni nuovo nato ", un progetto semplice e concreto: accogliere la nascita di una bambina o di un bambino con un gesto che guarda lontano, mettendo radici nel presente per il futuro della comunità. Nel 2025 l’iniziativa ha portato alla messa a dimora di 25 nuove piante scelte dalle famiglie tra noci, melograni e noccioli. Gli alberi sono stati piantati in parte direttamente dai genitori e in parte dal personale del Comune, sia in giardini privati sia in aree pubbliche, in particolare tra Villaggio Fascetti e Viale Serezza, contribuendo a rendere più verde e vivo il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un albero per ogni nato. A Vicopisano sono 25

Leggi anche: Vicopisano, un olivo per ogni nuovo nato: nel 2026 prosegue l'iniziativa del Comune

Leggi anche: La proposta di FareAmbiente per rendere Foggia più verde: un albero per ogni nuovo nato e ogni 18enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vicopisano, un albero per ogni nuovo nato; Un olivo per ogni nato nel 2026; Un olivo per i nuovi nati del 2026: Vicopisano rinsalda le radici della comunità; Vicopisano, un olivo per ogni nuovo nato: nel 2026 prosegue l'iniziativa del Comune.

Vicopisano, un albero per ogni nuovo nato - Nel corso del 2025 sono stati piantati 25 nuovi alberi, scelti dalle famiglie tra noci, melograni e noccioli. rainews.it

Vicopisano, un olivo per ogni nuovo nato: nel 2026 prosegue l'iniziativa del Comune - Il progetto vuole accogliere la nascita con un gesto che guarda lontano, mettendo radici nel presente per il futuro della comunità ... msn.com

Un albero per ogni nuovo nato - Una delle tante leggi disattese se è vero che nel 2023 59 capoluoghi (il 54,1%) hanno rispettato ... rainews.it

VICOPISANO/ : NEL 2026 CONTINUA L'INIZIATIVA, CON UN OLIVO DONATO DAL COMUNE Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato”, un progetto semplice e concreto: accogliere la nascita di una bambin - facebook.com facebook