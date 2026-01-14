A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, ricordiamo uno dei più importanti studiosi italiani. Narratore, semiologo, medievista e critico letterario, Eco ha lasciato un’eredità fondamentale nel mondo della cultura e della comunicazione. La sua figura rimane un punto di riferimento per analizzare i complessi rapporti tra progresso, società e valori. Un’occasione per riflettere sulla sua influenza e sul suo pensiero critico, ancora attuale oggi.

Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa. Lo studioso, narratore e semiologo, medievista e critico letterario, si spegneva il 19 febbraio 2016. In questi giorni la casa editrice La nave di Teseo, di cui Eco era socio fondatore, per celebrarne il ricordo manda in stampa due libri: il primo s’intitola “L’umana sete di prefazioni. Testi liminari 1956-2015” e presenta una raccolta di prefazioni e postfazioni di Eco che spaziano dalla letteratura all’attualità passando per il fumetto; il secondo, “Umberto”, è scritto da Roberto Cotroneo, l’allievo che racconta il maestro. Nel campo della filosofia del linguaggio l’apporto di Umberto Eco è stato importante e dirimente, a partire dagli scritti di semiotica infatti ha fornito un contributo esegetico significativo allo studio dei simboli e dell’immaginario, spiegando in modo approfondito e originale il “sentimento della sovrasignificazione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Umberto Eco, i progressisti prendono solo il peggio

Leggi anche: Olanda, progressisti davanti a Wilders. La sinistra verde fa peggio di tutti

Leggi anche: Dieci anni senza Umberto Eco, due libri per ricordarlo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

C’era tutta l’elettricità delle grandi occasioni sabato sera al Teatro B.C. Ferrini, che ha ospitato il primo omaggio ufficiale a #UmbertoTozzi in #Veneto facebook