Ultramaratona della Pace Benericetti e Bonci super

Alessandro Benericetti e Giorgia Bonci hanno conquistato la vittoria alla diciassettesima edizione dell’Ultramaratona della Pace, svoltasi a Traversara di Bagnacavallo. L’evento, organizzato da Krakatoa Sport, si è svolto domenica scorsa sul percorso lungo il fiume Lamone. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti, confermando l’importanza di questa tradizionale competizione dedicata alla solidarietà e alla passione per le ultramaratone.

Alessandro Benerecetti e Giorgia Bonci hanno vinto la diciassettesima edizione dell'Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone, organizzata da Krakatoa Sport, tenutasi domenica scorsa a Traversara di Bagnacavallo. Benerecetti si è imposto in campo maschile con il tempo di 2h59'37'' mentre Bonci ha dominato la prova femminile chiudendo in 3h30'12''. "Alla partenza si sono presentati 212 atleti nella prova competitiva e circa 250 nella non competitiva - spiega Enrico Vedilei di Krakatoa Sport -. Il fondo gara non era semplice: nei primi giri il ghiaccio ha causato qualche scivolata, poi quando si sono alzate le temperature si è formato fango in alcuni tratti del campo, tanto che in certi punti bisognava quasi camminare per non cadere, ma da tecnico posso dire che queste condizioni hanno reso la gara ancora più selettiva e combattuta".

