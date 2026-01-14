Ultimissime Juve LIVE | si lavora sempre per Senesi | Salah eliminato dalla Coppa d’Africa spinge Chiesa a Torino?

In aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie sulla Juventus includono l’interesse per Senesi e le novità di mercato. Nel frattempo, Salah è stato eliminato dalla Coppa d’Africa, un dettaglio che potrebbe influenzare le strategie di mercato. La giornata offre spunti e approfondimenti sulle dinamiche interne alla società bianconera, con particolare attenzione alle possibilità di rafforzamento della rosa e alle decisioni in corso.

Ultimissime Juve LIVE – 14 gennaio 2026. Calciomercato Juventus, Salah eliminato dalla Coppa d'Africa in Senegal Egitto: indizio per Chiesa? Cosa potrebbe succedere. Ore 20:15 – Calciomercato Juventus, Salah eliminato dalla Coppa d'Africa in Senegal Egitto: indizio per Chiesa? Cosa potrebbe succedere Senesi Juve: il calciatore piace molto ai bianconeri, continuano i contatti tra le parti. Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Juventus-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Juve-Cremonese, è festa bianconera: allo Stadium finisce 5-0. Tutte le dichiarazioni; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming. Calciomercato live: Juve, Carrasco e Almada alternative a Chiesa. Bove lascia Roma, c'è il Watford - Anche Maldini tra i piani B, ma i bianconeri stringono col Liverpool.

Roma, Dovbyk lavora ancora a parte: difficile vederlo nei convocati per la Juve - 45 (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) è sempre più difficile. sport.sky.it

Juve, via al progetto "Spalletti 2028": si lavora al rinnovo biennale del tecnico - L'allenatore juventino è sotto contratto fino a giugno con prolungamento automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma alla Continassa c'è la volontà di anticipare i tempi per un nuov ... msn.com

