Ukraine’s Zelenskiy to declare state of emergency for energy after Russian attacks

Il presidente ucraino Zelenskiy ha annunciato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nel settore energetico, in risposta ai danni causati dagli attacchi russi. Questa misura mira a gestire le interruzioni di fornitura e garantire la stabilità delle infrastrutture essenziali. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle sfide che il paese affronta per mantenere un approvvigionamento energetico affidabile.

Jan 14 (Reuters) - President Volodymyr Zelenskiy said on Wednesday he would declare a state of emergency in the energy sector to tackle issues with disrupted power suppli. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ukraine’s Zelenskiy to declare state of emergency for energy after Russian attacks Leggi anche: Ukraine’s Zelenskiy: world must help Iran engineer change Leggi anche: Zelenskiy says ‘much broader changes’ needed to Ukraine’s mobilisation system Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Desitdown News (Ukraine struggling to keep lights on under Russian attack, says) #desitdown #news Volodymyr Zelensky — Au nom de l’Ukraine è un libro nato dall’urgenza di raccontare una storia mentre sta ancora accadendo. Non una celebrazione, non un’agiografia, ma il tentativo di seguire il percorso di un uomo che, nel giro di pochi anni, passa dalla s facebook

