Ukraine’s Zelenskiy to declare state of emergency for energy after Russian attacks

Da internazionale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Zelenskiy ha annunciato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nel settore energetico, in risposta ai danni causati dagli attacchi russi. Questa misura mira a gestire le interruzioni di fornitura e garantire la stabilità delle infrastrutture essenziali. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle sfide che il paese affronta per mantenere un approvvigionamento energetico affidabile.

Jan 14 (Reuters) - President Volodymyr Zelenskiy said on Wednesday he would declare a state of emergency in the energy sector to tackle issues with disrupted power suppli. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it

