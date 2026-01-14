Ukraine accuses former PM Tymoshenko of bribery source says

Da internazionale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è stata accusata di corruzione da parte delle autorità anti-accusa del paese. La vicenda riguarda presunti pagamenti illeciti, secondo fonti ufficiali. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti indagini sulla trasparenza e integrità delle figure politiche in Ucraina.

By Dan PeleschukKYIV, Jan 14 (Reuters) - Ukrainian anti-corruption investigators accused former Prime Minister Yulia Tymoshenko of bribery on Wednesday for allegedly runn. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.itImmagine generica

Leggi anche: I pm ucraini: “Così Tymoshenko ha offerto 10mila dollari al mese a un deputato per comprare i suoi voti” | Le intercettazioni

Leggi anche: Ucraina, perquisita l’ex premier Yulia Tymoshenko

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ukraine accuses former pmUkraine accuses former PM Tymoshenko of bribery, source says - corruption investigators accused former Prime Minister Yulia Tymoshenko of bribery on Wednesday for allegedly running a vote- reuters.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.