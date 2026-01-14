Ugandans Iranians turn to Dorsey’s messaging app Bitchat in web crackdowns
In risposta alle crescenti restrizioni sulla comunicazione online, alcuni utenti ugandesi e iraniani si rivolgono a Bitchat, un'app di messaggistica sviluppata da Jack Dorsey. Sebbene sia poco nota, questa piattaforma rappresenta una soluzione alternativa per mantenere il contatto in contesti di censura e limitazioni digitali, evidenziando come le persone adattino le proprie modalità di comunicazione in situazioni di restrizione delle libertà online.
By Harshita Mary Varghese, Jaspreet Singh and Aditya SoniJan 14 (Reuters) - A little-known offline messaging app launched by Twitter co-founder Jack Dorsey has emerged as.
