Ugandans Iranians turn to Dorsey’s messaging app Bitchat in web crackdowns

In risposta alle crescenti restrizioni sulla comunicazione online, alcuni utenti ugandesi e iraniani si rivolgono a Bitchat, un'app di messaggistica sviluppata da Jack Dorsey. Sebbene sia poco nota, questa piattaforma rappresenta una soluzione alternativa per mantenere il contatto in contesti di censura e limitazioni digitali, evidenziando come le persone adattino le proprie modalità di comunicazione in situazioni di restrizione delle libertà online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.