Uganda al voto tra repressioni e oppositori in carcere
Domani l’Uganda si appresta a votare in un contesto segnato da crescenti restrizioni politiche. Le elezioni si svolgono in un clima di repressione, con alcuni oppositori detenuti e una presenza militare significativa nei seggi. Questa situazione solleva questioni sulla libertà di espressione e sul regolare svolgimento delle consultazioni elettorali nel paese.
Uganda al voto domani in un clima di forte repressione, con oppositori in carcere e militarizzazione dei seggi. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Bielorussia, repressione senza fine: oppositori perseguitati anche dopo il rilascio dal carcere
Leggi anche: Tunisia, in migliaia in piazza contro il regime e Saied arresta gli oppositori: in carcere anche la leader Chaima Issa
L’Uganda al voto tra promesse di sviluppo economico e accuse di repressione; Elezioni in Uganda, Bobi Wine sfida Museveni. Lo scenario politico; Uganda, le piazze si riempiono a sostegno dell’opposizione alla vigilia del voto; UGANDA. Museweni contro Wine alle presidenziali. Foto di una elezione.
L’Uganda al voto tra promesse di sviluppo economico e accuse di repressione - 03 Polizia ugandese: è figlia di un responsabile degli attentati del 2021 una delle persone morte nell’esplosione nei pressi della Basilica di Munyonyo. fides.org
Uganda al voto tra repressioni e oppositori in carcere
In #Uganda, le piazze si riempiono a sostegno dell’opposizione alla vigilia del voto. A #Kampala e nelle sue periferie, migliaia di persone sono scese in strada per manifestare il proprio sostegno all’opposizione. L'articolo di @GuidoGargiulo2. x.com
Al via la lunga notte del Bilancio dopo il voto di fiducia! facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.