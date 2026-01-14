Entro il 6 giugno, l’Italia deve recepire la direttiva UE sulla trasparenza salariale, che impone alle aziende di spiegare le differenze di retribuzione tra lavoratori con mansioni identiche. Questa misura mira a promuovere maggiore equità e trasparenza nel mondo del lavoro, riducendo le discriminazioni salariali e favorendo una più corretta valorizzazione delle competenze e delle responsabilità.

Entro il 6 giugno l’Italia deve applicare la direttiva dell’Unione Europea sulla trasparenza salariale, che prevede l’obbligo delle aziende di spiegare perché a due dipendenti con le stesse mansioni viene riconosciuto uno stipendio diverso. E così tutti potranno chiedere all’azienda dove lavorano quale è la retribuzione di colleghi con pari mansioni. Il futuro è davanti a noi. Montanelli e Pinco Pallino, entrambi editorialisti nello stesso giornale, avranno la stessa busta paga. Valdoni, che ha salvato Togliatti e migliaia di altri pazienti, e il chirurgo Pasquale Passaguai, che ha sulla coscienza più di un insuccesso, avranno finalmente lo stesso compenso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ue: stesse mansioni, stessa paga. Altro pezzo di libertà che se ne va

Leggi anche: Terni dice addio a Giuseppe Boccolini: “Determinato e solare, se ne va un altro pezzo di storia”

Leggi anche: San Gemini caos, la maggioranza perde un altro pezzo: se ne va Ambra Giacomelli